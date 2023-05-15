Лапорта: «Не будем предлагать Месси сумасшедшие деньги»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его клуб не намерен предлагать сумасшедшую зарплату нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, который хочет вернуться на «Камп Ноу» ближайшим летом на правах свободного агента.

«Мы хотим заполучить Месси обратно, но не будем предлагать ему сумасшедшие деньги. Будем принимать решения, основываясь на плане жизнеспособности, который до сих пор ожидает утверждения. На какой позиции Месси будет играть? Этим пусть занимается Хави. Не думаю, что будет сложно найти место для лучшего футболиста на планете», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.