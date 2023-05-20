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Хави назвал руководству причины, по которым хочет видеть Киммиха в «Барселоне»

20 Мая 2023 • 14:47 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 3 ч. 33 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес озвучил руководству свои причины, по которым хочет видеть в команде полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации от журналиста Жорди Баталлы, именно немца Хави хочет видеть в «Барселоне» на замену Серхио Бускетсу, который уйдёт свободным агентом в конце сезона.

Источник сообщает, что Хави нравится универсальность Киммиха, ведь немец может сыграть и на правом фланге обороне, где у «Барселоны» тоже есть проблемы. Также тренер «сине-гранатовых» ценит Йозуа за его опыт и умение исполнять штрафные удары.

Сам Киммих, по слухам, не против присоединиться к «Барселоне», но «Баварию» будет трудно убедить продать игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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