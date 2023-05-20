«Реал Сосьедад» переиграл «Барселону» в гостях, для начала устроив каталонцам чемпионский коридор

«Барселона» и «Реал Сосьедад» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Матч 35-го тура Ла Лиги состоялся 20 мая на стадионе «Камп Ноу».

Первый матч в ранге новоиспечённого чемпиона проводила «Барселона». Домашнюю битву с гостями из Сан-Себастьяна Хави решил не «саботировать». На поле вышли все сильнейшие: Тер Штеген, Бускетс, Кунде, Рафинья, Де Йонг, Дембеле, Левандовски. Не хватало лишь Гави, Педри и Араухо, но они пропускали матч из-за травм и дисквалификации. «Реал Сосьедад» ведёт ожесточённую борьбу за Лигу чемпионов, так что сомневаться в настрое гостей не приходилось.

Баски показали заряженность очень быстро, не стали смотреть на фамилии игроков «Барселоны», не стали пугаться каталонского владения, а сразу взяли и поймали соперника на контратаке. Шла всего-то пятая минута, когда Александр Сорлот протащил мяч к чужой штрафной площади, вышел на ударную позицию, но бить не стал, а покатил поперёк. Набежавшему Мерино уже никто не мешал прошить Тер Штегена – 0:1.

«Барселона» в ответ добавила натиска. Левандовски решил выступить ассистентом, набросив мяч на Дембеле. Усман завершал с нулевого угла, пробил точно, но Ремиро успел выставить ногу и отвести угрозу. Следом Дембеле уже выдал соло. По левому флангу промчался Усман, не дал к себе приблизиться и неожиданно пальнул в ближний угол. Ремиро и тут вышел победителем, за два касания забрав мяч.

Баски отбились, а под конец тайма ответили. Для начала молодой Мохамед-Али Чо из центра штрафной площади пробил сам, но Марк-Андре Тер Штеген записал на свой счёт сейв. А затем Чо уже вывел Барренечеа на свидание с голкипером. Вроде отличная позиция была для плотного удара, но Андер решил перебрасывать и сделал это не лучшим образом. Мяч просто опустился на сетку, а Тер Штеген даже ухом не повёл.

«Реал Сосьедад» со временем всё лучше сдерживал атаки «Барселоны», каталонцы сами как-то поутихли. И во второй половине второго тайма баски ушли от нервной концовки. Правда, для начала Сорлот простил хозяев. Чёткий навес Такефусы Кубо последовал аккурат на голову норвежцу, но Александр банально не попал в створ. А в очередной контратаке Сорлот не пощадил. Накрыли Де Йонга, убежали три в два, Кубо отдал на Субименди, тот покатил на Александра, которому осталось лишь обкрутить одинокого Тер Штегена – 0:2.

«Барселона» проиграла первый матч в ранге нового чемпиона Испании, проиграла по делу. Гол престижа в компенсированное время особо ничего не решил. Торрес навесил справа, Левандовски продавил Элустондо и чётко пробил с линии вратарской - 1:2.

«Реал Сосьедад» был лучше и никаких подачек ему не нужно, баски победили, закрепившись в топ-4. Всего одна победа им нужна для 100-процентного участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.