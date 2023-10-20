Защитник «Челси» Бадьяшиль готов к матчу с «Арсеналом»

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль восстановился после травмы и готов принять участие в матче девятого тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщает журналист Бобби Винсент.

Напомним, в концовке прошлого сезона 22-летний француз получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил начало текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Монако». В составе «синих» защитник успел провести 11 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.