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Защитник «Челси» Бадьяшиль готов к матчу с «Арсеналом»

20 Октября 2023 • 14:32 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль восстановился после травмы и готов принять участие в матче девятого тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщает журналист Бобби Винсент.

Напомним, в концовке прошлого сезона 22-летний француз получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил начало текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Монако». В составе «синих» защитник успел провести 11 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль
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