Почеттино: «Челси» добьётся успеха — это вопрос времени

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о результатах команды в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«Я уверен, что мы добьемся успеха. Это вопрос времени. Нам просто нужно спокойно оценивать игроков и команду. Я думаю, что мы растем», — приводит слова тренера известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом. После восьми туров «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 11 очков.

В девятом туре «Челси» ждет дерби с «Арсеналом». Игра пройдет 21 октября.