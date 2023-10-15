Романо: «Чалоба намерен уйти из «Челси» в январе, «Бавария» сохраняет интерес»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба намерен сменить клуб в январе.

Как уже сообщалось раньше, 24-летний футболист с высокой вероятностью покинет ряды «синих» по ходу текущего сезона из-за недовольства нехваткой игровой практики. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» также заинтересован в расставании с англичанином в январе. Интерес к центрбеку по-прежнему проявляет мюнхенская «Бавария», фигурировавшая в числе претендентов ещё летом.

Трево Чалоба не провёл ни одного матча в составе «Челси» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.