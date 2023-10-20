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Артета высказался об отсутствии игровой практики у Ремсдейла

20 Октября 2023 • 15:20 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что некогда основной голкипер «канониров» Аарон Ремсдейл теперь имеет минимум игровой практики в основе клуба.

«Любому игроку нелегко, когда он не играет так много, как хотелось бы, но единственный способ сделать это — работать усерднее, демонстрировать свою страсть к игре, и когда выпадает возможность, делать всё, что в силах», - цитирует Артету Football.London.

Напомним, что с 3 сентября Ремсдейл сыграл за «канониров» лишь однажды – в матче Кубка лиги против «Брентфорда» (1:0). Всё остальное время в воротах «Арсенала» стоял Давид Райя.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл
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