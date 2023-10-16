Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс интересен лондонскому «Арсеналу».

По некоторым данным, «канониры» ищут нового форварда – приоритетной целью ранее назывался Айвен Тони из «Брентфорда». По информации Fichajes, «Арсенал» также рассматривает возможность зимнего трансфера Уоткинса, недавно продлившего контракт с «Астон Виллой» до 2028 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего футболиста сборной Англии в 55 млн евро. В текущем сезоне Олли Уоткинс принял участие в 13 матчах «Астон Виллы» во всех турнирах, став автором семи забитых голов и четырёх результативных передач.