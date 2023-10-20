«Рома» намерена включиться в борьбу за защитника «Челси»

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Челси» Трево Чалоба, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист намерен покинуть лондонский клуб в январе. В услугах Чалоба также заинтересованы «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне защитник не провёл в составе «Челси» ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. «Челси» расположился на 11-й строчке в АПЛ после тех же восьми матчей.