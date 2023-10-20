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«Рома» намерена включиться в борьбу за защитника «Челси»

20 Октября 2023 • 14:17 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Челси» Трево Чалоба, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист намерен покинуть лондонский клуб в январе. В услугах Чалоба также заинтересованы «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне защитник не провёл в составе «Челси» ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. «Челси» расположился на 11-й строчке в АПЛ после тех же восьми матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Трево Чалоба
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