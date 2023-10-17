Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райя – о Ремсдейле: «В конце концов, мы друзья, это главное»

17 Октября 2023 • 18:11 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя высказался об отношениях с его партнёром по команде и конкурентом по позиции Аароном Ремсдейлом.

«В конце концов, мы друзья, и это главное. У нас очень здоровые отношения. Никаких проблем нет. Мы подталкиваем друг друга каждый день на тренировках: когда он немного сдаёт, я подталкиваю его, а когда я – он делает то же самое. Мы тренируем трех вратарей, максимум четырех, по несколько часов в день и нам нужны такие отношения, в противном случае тренировка не пройдет хорошо», - говорит Райя в интервью The Athletic.

Напомним, что в минувшем сентября Райя выиграл конкуренцию у англичанина в воротах «канониров» и теперь стоит в матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл Давид Райя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» летом может подписать португальца
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и Бэйли настроены на продление контракта слухи
18:11 · Англия. Премьер-лига
Райя – о Ремсдейле: «В конце концов, мы друзья, это главное»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Райя назвал две цели на сезон для себя
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готовит предложение по хавбеку «Манчестер Сити»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ливерпуля» следили за Инасиу во время матча Португалии и Боснии Герцеговины
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Тонали отправился в прокуратуру Турина
16:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Тонали: «Сандро сейчас немного в шоке»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Райя высказался о будущем в «Арсенале»
13:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал», «Челси» и «Арсенал» нацелены на топ-форварда слухи
13:29 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд купил ещё один автомобиль после аварии — ранее игрок разбил Rolls Royce 1
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить нападающего сборной Англии
10:01 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Гвардиола – безжалостный тренер, он заставлял меня сидеть на трибунах»
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Тоттенхэма»
02:58 · Англия. Чемпионшип
В «Реале» может появиться второй Беллингем слухи
Все новости
Рекомендуем