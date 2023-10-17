Райя – о Ремсдейле: «В конце концов, мы друзья, это главное»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя высказался об отношениях с его партнёром по команде и конкурентом по позиции Аароном Ремсдейлом.

«В конце концов, мы друзья, и это главное. У нас очень здоровые отношения. Никаких проблем нет. Мы подталкиваем друг друга каждый день на тренировках: когда он немного сдаёт, я подталкиваю его, а когда я – он делает то же самое. Мы тренируем трех вратарей, максимум четырех, по несколько часов в день и нам нужны такие отношения, в противном случае тренировка не пройдет хорошо», - говорит Райя в интервью The Athletic.

Напомним, что в минувшем сентября Райя выиграл конкуренцию у англичанина в воротах «канониров» и теперь стоит в матчах АПЛ и Лиги чемпионов.