Наставник «Челси» Почеттино рассказал о состоянии защитника Джеймса в преддверии игры с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча девятого тура АПЛ против «Арсенала» рассказал о состоянии защитника «синих» Риса Джеймса.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист получил ушиб на тренировке и вряд ли сможет помочь своей команде в предстоящем лондонском дерби.

«Рис хорошо тренировался последние пару дней. Нам предстоит поговорить с медицинским штабом и решить, будет ли он играть завтра», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

В текущем сезоне Джеймс успел провести лишь одну игру, в которой не сумел отметиться результативными действиями.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.