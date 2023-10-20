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Наставник «Челси» Почеттино рассказал о состоянии защитника Джеймса в преддверии игры с «Арсеналом»

20 Октября 2023 • 16:21 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча девятого тура АПЛ против «Арсенала» рассказал о состоянии защитника «синих» Риса Джеймса.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист получил ушиб на тренировке и вряд ли сможет помочь своей команде в предстоящем лондонском дерби.

«Рис хорошо тренировался последние пару дней. Нам предстоит поговорить с медицинским штабом и решить, будет ли он играть завтра», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

В текущем сезоне Джеймс успел провести лишь одну игру, в которой не сумел отметиться результативными действиями.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 21 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс
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