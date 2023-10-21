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Почеттино продлил личную беспроигрышную серию в домашних матчах АПЛ против «Арсенала»

21 Октября 2023 • 21:50 Комментировать
Челси
2:2
Арсенал

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в лондонском дерби.

«Синие» вели со счётом 2:0 вплоть до 77-й минуты, однако гостям удалось избежать поражения благодаря двум голам в концовке. Тем не менее, как отмечает Squawka, рулевой «Челси» Маурисио Почеттино продлил собственную беспроигрышную серию в домашних встречах с «Арсеналом» в рамках Премьер-лиги – уже семь матчей без поражений (три победы и четыре ничьи). 

Напомним, что ранее аргентинский специалист работал в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне».

В активе «Челси» 12 набранных очков после девяти туров – девятое место в текущей таблице. «Арсенал» (21 очко) делит первую строчку с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Маурисио Почеттино
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