Почеттино продлил личную беспроигрышную серию в домашних матчах АПЛ против «Арсенала»

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в лондонском дерби.

«Синие» вели со счётом 2:0 вплоть до 77-й минуты, однако гостям удалось избежать поражения благодаря двум голам в концовке. Тем не менее, как отмечает Squawka, рулевой «Челси» Маурисио Почеттино продлил собственную беспроигрышную серию в домашних встречах с «Арсеналом» в рамках Премьер-лиги – уже семь матчей без поражений (три победы и четыре ничьи).

Напомним, что ранее аргентинский специалист работал в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне».

В активе «Челси» 12 набранных очков после девяти туров – девятое место в текущей таблице. «Арсенал» (21 очко) делит первую строчку с «Манчестер Сити».