Артета: «Я ужасный неудачник»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает себя неудачником. Испанский специалист до сих пор не может смириться с тем, что его команда в прошлом сезоне упустила чемпионский титул Английской премьер-лиги, который в итоге достался «Манчестер Сити».

«Я ужасный неудачник. Я был очень разочарован, когда мы не выиграли титул, хотя имели большую возможность сделать это. Я возложил всю вину на себя и задумался о том, являюсь ли правильным человеком для того, чтобы поднять клуб на новый уровень», – цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сейчас «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Тоттенхэму» только по разнице забитых и пропущенных.