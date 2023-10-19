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Агент рассказал, почему сорвался переход Кудуса в «Челси»

19 Октября 2023 • 15:22 Комментировать
Челси
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Арсенал
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21.10 19:30

Агент полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса высказался о сорвавшемся переходе ганского футболиста в «Челси».

Напомним, минувшим летом Кудус, выступавший тогда за «Аякс», входил в сферу интересов «Челси», однако в итоге футболист стал игроком «Вест Хэма».

По словам агента, сторона Кудуса согласовала с «Челси» детали контракта, однако лондонский клуб предложил «Аяксу» слишком малую сумму за 23-летнего футболиста.

«Мохаммед общался с тренером, но в конечном итоге всё это не имело смысла, потому что «Челси» предложил «Аяксу» смешные деньги. Они предложили что-то около 15-20 миллионов евро. «Аякс» предложение отклонил, после чего «Челси» не стал предлагать больше», — сказал агент.

В текущем сезоне Кудус успел провести за «Вест Хэм» восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Мохаммед Кудус
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