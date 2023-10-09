«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету

Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Педру Нету. Напомним, «канониры» хотели приобрести португальца летом 2022 года, но тогда сделка не состоялась из-за больших финансовых требований «волков».

Caught Offside сообщает, что «Арсеналу» всё ещё интересен Нету, который будет готов покинуть «Вулверхэмптон» в 2024 году. Португалец находится на радаре и у других клубов из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль», поэтому гонку можно считать открытой.

23-летний Нету очень бодро начал нынешний сезон в чемпионате Англии. На его счету гол и пять результативных передач в восьми поединках.