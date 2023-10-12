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Легенда «Борнмута» Станислас завершил карьеру в 33 года официально

12 Октября 2023 • 17:08 Комментировать
Борнмут
...
Вулверхэмптон
21.10 17:00

Бывший полузащитник «Борнмута» Жуниор Станислас завершил профессиональную карьеру футболиста в 33-летнем возрасте. О решении футболиста сообщает пресс-служба «вишен» в соцсетях.

Станислас родился в Лондоне и начал футбольный путь в 2000 году в академии столичного «Вест Хэма». В рядах «молотобойцев» дорос до взрослого уровня, на котором впервые сыграл в 2008 году. В 2011 году перебрался в «Бёрнли», а в 2014 году пополнил ряды «Борнмута», который не покидал до июля 2023 года.

Всего в карьере в активе Станисласа набралось 344 матча во всех официальных турнирах, в которых он забил 60 голов и отдал 52 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Борнмут Жуниор Станислас
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