Бывший полузащитник «Борнмута» Жуниор Станислас завершил профессиональную карьеру футболиста в 33-летнем возрасте. О решении футболиста сообщает пресс-служба «вишен» в соцсетях.

Станислас родился в Лондоне и начал футбольный путь в 2000 году в академии столичного «Вест Хэма». В рядах «молотобойцев» дорос до взрослого уровня, на котором впервые сыграл в 2008 году. В 2011 году перебрался в «Бёрнли», а в 2014 году пополнил ряды «Борнмута», который не покидал до июля 2023 года.

Всего в карьере в активе Станисласа набралось 344 матча во всех официальных турнирах, в которых он забил 60 голов и отдал 52 голевые передачи.