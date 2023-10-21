«Вулверхэмптон» в большинстве дожал «Борнмут»

«Борнмут» принимал «Вулверхэмптон» в матче девятого тура чемпионата Англии и сделал ставку на контригру. Педру Нету уже на шестой минуте зарядил в перекладину. Доминик Соланке на 17-й минуте стал автором первого гола. Сразу после перерыва Матеус Кунья сравнял счет, а вскоре Льюис Кук подвел хозяев - удаление за грубую игру. Лишь на 88-й минуте гости дожали противника, когда Саша Калайджич отправил мяч в сетку - 1:2.

«Волки» делят 11-е место, «Борнмут» - второй с конца.