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«Вулверхэмптон» в большинстве дожал «Борнмут»

21 Октября 2023 • 18:57 Комментировать
Борнмут
1:2
Вулверхэмптон

«Борнмут» принимал «Вулверхэмптон» в матче девятого тура чемпионата Англии и сделал ставку на контригру. Педру Нету уже на шестой минуте зарядил в перекладину. Доминик Соланке на 17-й минуте стал автором первого гола. Сразу после перерыва Матеус Кунья сравнял счет, а вскоре Льюис Кук подвел хозяев - удаление за грубую игру. Лишь на 88-й минуте гости дожали противника, когда Саша Калайджич отправил мяч в сетку - 1:2.

«Волки» делят 11-е место, «Борнмут» - второй с конца.

Протокол игры  
Борнмут1:2Вулверхэмптон
(1:0) Соланке Доминик17'  
  47'Кунья Матеус (1:1)
  88'Калайджич Саша (1:2)
Нето МурараАаронс МаксЗабарный Илья  34'Келли ЛлойдКеркез Милош  45' 85' (Мур Киффер ( 85') Скотт Алекс 57' (Ротуэлл Джо ( 57') Кук Льюис  54'Брукс Дэвид 57' (Кристи Райан ( 57') Биллинг ФилипТавернер Маркус 75' (Уттара Данго ( 75') Соланке Доминик 85' (Сенеси Маркос ( 85')
Запасные: Семеньо АнтуанИонуц Андрей РадуСмит АдамКлюйверт Джастин
Са ЖозеКилман Макс  45'Доусон КрэйгГомеш Тоти 75' (Сарабия Пабло ( 75'  90') Доэрти МэттГомес Жоао 46' (Дойл Томми ( 46') Траоре Бубакар  83'Аит-Нури РаянНету Педру  89'Кунья Матеус  42' 82' (Калайджич Саша ( 82') Хи-Чан Хван  54'
Запасные: Nathan FrazerБуэно СантьягоБентли ДаниелХонни КастроСилва ФабиоХодж Джозеф
21 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Борнмут Вулверхэмптон»
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