«Вулверхэмптон» в большинстве дожал «Борнмут»

«Борнмут» принимал «Вулверхэмптон» в матче девятого тура чемпионата Англии и сделал ставку на контригру. Педру Нету уже на шестой минуте зарядил в перекладину. Доминик Соланке на 17-й минуте стал автором первого гола. Сразу после перерыва Матеус Кунья сравнял счет, а вскоре Льюис Кук подвел хозяев - удаление за грубую игру. Лишь на 88-й минуте гости дожали противника, когда Саша Калайджич отправил мяч в сетку - 1:2.
«Волки» делят 11-е место, «Борнмут» - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Соланке Доминик17'
|47'Кунья Матеус (1:1)
|88'Калайджич Саша (1:2)
Нето Мурара•Ааронс Макс•Забарный Илья• 34'Келли Ллойд•Керкез Милош 45'85' (Мур Киффер (85') •Скотт Алекс57' (Ротуэлл Джо (57') •Кук Льюис• 54'Брукс Дэвид57' (Кристи Райан (57') •Биллинг Филип•Тавернер Маркус75' (Уттара Данго (75') •Соланке Доминик85' (Сенеси Маркос (85')
Са Жозе•Килман Макс• 45'Доусон Крэйг•Гомеш Тоти75' (Сарабия Пабло (75') • 90'Доэрти Мэтт•Гомес Жоао46' (Дойл Томми (46') •Траоре Бубакар• 83'Аит-Нури Раян•Нету Педру• 89'Кунья Матеус 42'82' (Калайджич Саша (82') •Хи-Чан Хван 54'
21 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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