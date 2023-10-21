Палмер: «Стерлинг помог мне принять решение о переходе в «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как нападающий Рахим Стерлинг помог ему принять решение о переезде на «Стэмфорд Бридж». Напомним, Рахим и Коул ранее пересекались в «Манчестер Сити».

«Когда я перешёл в «Челси», Рахим был очень рад меня видеть. Я разговаривал с ним перед трансфером. Он сказал мне хорошие вещи о клубе, а также объяснил, как я могу помочь. Стерлинг помог мне принять решение о переходе в «Челси», – сказал Палмер в беседе со Sky Sports.

Палмер уже успел отметиться первым голом за «Челси». В последнем туре Английской премьер-лиги Коул реализовал пенальти и помог «синим» одержать выездную победу над «Бёрнли» со счётом 4:1.