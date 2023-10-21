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Артета: «Уилшер однажды может стать тренером «Арсенала»

21 Октября 2023 • 11:40 Комментировать
Челси
...
Арсенал
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Через 6 ч. 42 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не исключает, что бывший полузащитник команды Джек Уилшер в будущем может стать наставником «канониров». Англичанин уже несколько месяцев тренирует молодёжь «Арсенала». Недавно появились слухи о том, что Джек готов взяться за первую работу на профессиональном уровне.

«Уилшер однажды может стать тренером «Арсенала», я в этом не сомневаюсь. Интерес из МЛС? Подобные вещи происходят, когда человек хорошо справляется со своими обязанностями. Джек привлекает клубы. Ему нужно принять лучшее решение для своей карьеры», – сказал Артета на пресс-конференции.

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