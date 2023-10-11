Экс-игрок сборной Англии считает, что дебютный гол может раскрепостить Мудрика

Экс-защитник сборной Англии, «Ливерпуля» и других клубов Глен Джонсон прокомментировал дебютный гол Михаила Мудрика за «Челси». Он, напомним, случился в матче седьмого тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0), команды играли 3 октября.

«Хорошая новость для Михаила: наконец-то отметился голом в АПЛ, но остановиться на достигнутом он себе позволить не может. Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у ворот соперника. Он многое может предложить «Челси». Надеюсь, теперь окончательно обретёт веру в свои силы», - говорит Джонсон Betfred.

Напомним, для того, чтобы отметиться первым голом за «синих», Мудрику потребовалось 24 официальных матча.