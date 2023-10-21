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Мудрик – в основе: «Челси» и «Арсенал» назвали составы

21 Октября 2023 • 18:35 Комментировать
Челси
1:0
Арсенал
1 3.25 X 3.55 2 2.25
1-й тайм

В субботу вечером в лондонском дерби в рамках девятого тура чемпионат Англии сыграют «Челси» и «Арсенал».

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких игроков: Санчес, Гюсто, Тьяго Силва, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» стартует  19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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