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«Барселона» заинтересована в защитнике «Челси»

14 Октября 2023 • 12:23 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Каталонская «Барселона» положила глаз на защитника лондонского «Челси» Яна Матсена. По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» высоко оценивает молодого нидерландца.

У Матсена в конце сезона истекает контракт с «Челси», что может позволить «Барселоне» подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента. «Челси» хочет продлить контракт с Яном, но нидерландец пока не горит желанием подписывать новое соглашение.

Матсен в этом сезоне не является основным футболистом «Челси». В матчах Английской премьер-лиги защитник 6 раз выходил на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Ян Матсен
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