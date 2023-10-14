«Барселона» заинтересована в защитнике «Челси»

Каталонская «Барселона» положила глаз на защитника лондонского «Челси» Яна Матсена. По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» высоко оценивает молодого нидерландца.

У Матсена в конце сезона истекает контракт с «Челси», что может позволить «Барселоне» подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента. «Челси» хочет продлить контракт с Яном, но нидерландец пока не горит желанием подписывать новое соглашение.

Матсен в этом сезоне не является основным футболистом «Челси». В матчах Английской премьер-лиги защитник 6 раз выходил на поле со скамейки запасных.