Лебёф: «С Нкунку «Челси» заиграл бы совсем иначе»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф с нетерпением ждёт возвращения в строй нападающего Кристофера Нкунку, который продолжает процесс восстановления после травмы.

«Надеюсь, что Нкунку вернётся в строй как можно скорее, ведь Броя меня пока не очень убеждает. Тем более он только восстановился после травмы, ему нужно время. Джексон становится лучше, но с Нкунку атака «Челси» заиграет совсем иначе», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Нкунку травмировался перед началом этого сезона. Француз пробудет вне игры ориентировочно до декабря. Нападающий перебрался в «Челси» минувшим летом из «РБ Лейпцига».