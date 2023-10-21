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Почеттино: «Мудрик сильно изменился с момента нашей первой встречи»

21 Октября 2023 • 10:51 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.55 2 2.25
Через 6 ч. 52 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что Михаил Мудрик под его руководством уже успел измениться. Напомним, перед международной паузой украинец забил свой первый гол за «синих», отметившись в ворота «Фулхэма» в Английской премьер-лиге.

«Я очень счастлив, ведь Мудрик сильно изменился с момента нашей первой встречи. Спустя три месяца он не стал полностью другим игроком, ведь я и мой тренерский штаб не являемся волшебниками. Зато Миша стал другим человеком. Мы начинаем замечать, насколько хорошим парнем он является», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
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