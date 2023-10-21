Почеттино: «Мудрик сильно изменился с момента нашей первой встречи»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что Михаил Мудрик под его руководством уже успел измениться. Напомним, перед международной паузой украинец забил свой первый гол за «синих», отметившись в ворота «Фулхэма» в Английской премьер-лиге.

«Я очень счастлив, ведь Мудрик сильно изменился с момента нашей первой встречи. Спустя три месяца он не стал полностью другим игроком, ведь я и мой тренерский штаб не являемся волшебниками. Зато Миша стал другим человеком. Мы начинаем замечать, насколько хорошим парнем он является», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом».