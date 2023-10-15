Палмер вернулся в «Челси» из расположения молодёжной сборной Англии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вернулся в расположение лондонского клуба из молодёжной сборной Англии после того, как получил травму в игре против команды Сербии (9:1).

Главный тренер английской сборной Ли Карсли заявил, что не хочет рисковать здоровьем Палмера, поэтому 21-летний футболист вернулся в расположение «Челси».

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» минувшим летом из «Манчестер Сити». В составе «синих» полузащитник успел провести шесть матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 21 октября против «Арсенала». Начало — в 19:30 по московскому времени.