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Палмер вернулся в «Челси» из расположения молодёжной сборной Англии

15 Октября 2023 • 16:32 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вернулся в расположение лондонского клуба из молодёжной сборной Англии после того, как получил травму в игре против команды Сербии (9:1).

Главный тренер английской сборной Ли Карсли заявил, что не хочет рисковать здоровьем Палмера, поэтому 21-летний футболист вернулся в расположение «Челси».

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» минувшим летом из «Манчестер Сити». В составе «синих» полузащитник успел провести шесть матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 21 октября против «Арсенала». Начало — в 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Молодёжная Сборная Англии Коул Палмер
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