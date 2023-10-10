Салиба сможет сыграть с «Челси»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба будет готов к матчу с «Челси».

22-летний футболист отыграл весь поединок против «Манчестер Сити» в воскресенье (1:0), однако не примет участие в предстоящих встречах сборной Франции – центрбека уже исключили из заявки, поскольку сыграть с «горожанами» он смог лишь благодаря обезболивающему уколу. Впрочем, по данным журналиста Саймона Коллингса, проблему Салиба не стоит приравнивать к серьёзной травме. Боль должна пройти в скором времени, и сам игрок уверен, что 21 октября сможет сыграть против «Челси».

Вильям Салиба принял участие в 11 играх «канониров» в текущей кампании, отметившись одним ассистом.