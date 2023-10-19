Ремсдейл – о Райе: «Мы поддерживаем друг друга»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл рассказал о своих отношениях с его конкурентом по позиции, основным вратарём «канониров» на данный момент Давидом Райей.

«Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы поддерживаем друг друга на тренировках. Бывают дни, когда я прихожу и чувствую себя подавленным, он меня подбадривает. Я хочу делать для него то же самое, мы поддерживаем друг друга», - говорит голкипер Daily Mail.

Напомним, Райя защищает ворота «Арсенала» на протяжении нескольких последних матчей. С сентября Ремсдейл сыграл лишь два матча за «канониров» - в АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1) и в Кубке лиги против «Брентфорда» (1:0).

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