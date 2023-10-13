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Молодой игрок «Челси» Палмер травмировался в расположении сборной

13 Октября 2023 • 18:32 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Молодой полузащитник «Челси» Коул Палмер во время вчерашнего матча молодёжной сборной Англии против сверстников из сборной Сербии (9:1) получил травму. Как сообщает 90min, игрок покинул поле хромая в cамом начале второго тайма матча, его заменил на поле Тино Ливраменто.

По словам тренера сборной Ли Карсли, Палмер не будет играть против юниоров из сборной Украины в грядущий понедельник.

«Мы будем следить за состоянием Коула, но не будем им рисковать», - сказал Карсли.

Напомним, Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом. 21 октября «синие» принимают дома вице-чемпиона Англии – «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ли Карсли Коул Палмер
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