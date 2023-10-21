Палмер – о ничьей с «Арсеналом»: «Мы очень разочарованы»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер пообщался с журналистами после матча с «Арсеналом» (2:2).

Именно 21-летний англичанин открыл счёт в поединке, реализовав пенальти на 15-й минуте. В начале второго тайма Мудрик удвоил преимущество «синих», но «канонирам» удалось спастись благодаря точным ударам Райса и Троссарда на 77-й и 84-й минутах.

«Мы очень разочарованы тем, что не набрали три очка, но «Арсенал» – отличная команда, одна из сильнейших в лиге. Мы показали высокий уровень против такого соперника.

Нам ещё предстоит прибавить во множестве компонентов. Мы движемся в правильном направлении, но пока далеки от предела», – приводит BBC слова Палмера.