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Уайт – о новом контракте: «Хочу вернуть «Арсенал» туда, где он должен быть»

20 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Челси
...
Арсенал
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Через 19 ч. 25 мин.

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт поделился мыслями о своём пребывании в клубе.

Руководство «канониров» намерено подписать новый договор с 26-летним игроком, о чём неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона. Действующее соглашение англичанина рассчитано до 2026 года.

«Конечно, я открыт для этого. Хочу оставаться в «Арсенале» как можно дольше. Моя задача – продолжать выступать на самом высоком уровне и вернуть «Арсенал» туда, где он должен быть», – рассказал в интервью Sky Sports футболист.

Бен Уайт представляет цвета лондонцев с 2021 года. В нынешней кампании игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт
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