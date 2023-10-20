Уайт – о новом контракте: «Хочу вернуть «Арсенал» туда, где он должен быть»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт поделился мыслями о своём пребывании в клубе.

Руководство «канониров» намерено подписать новый договор с 26-летним игроком, о чём неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона. Действующее соглашение англичанина рассчитано до 2026 года.

«Конечно, я открыт для этого. Хочу оставаться в «Арсенале» как можно дольше. Моя задача – продолжать выступать на самом высоком уровне и вернуть «Арсенал» туда, где он должен быть», – рассказал в интервью Sky Sports футболист.

Бен Уайт представляет цвета лондонцев с 2021 года. В нынешней кампании игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом.