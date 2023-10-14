Джеймс может не успеть восстановиться к матчу с «Арсеналом»

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс может не успеть восстановиться к лондонскому дерби против «Арсенала», которое состоится после международной паузы. По информации от журналиста Саймона Филлипса, восстановление англичанина проходит хорошо, но пока неизвестно, сможет ли он сыграть в матче с «канонирами».

Напомним, Джеймс в этом сезоне принял участие только в первом туре Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», после чего получил травму на тренировке и выбыл из строя.

Джеймс в последнем туре АПЛ отбыл дисквалификацию за неподобающее поведение в отношении арбитра. Напомним, Рис ранее грубо общался в подтрибунном помещении с судьёй, который обслуживал матч «Челси» – «Астон Вилла».