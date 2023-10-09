Дисаси заменит Кунде в сборной Франции

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси в ближайшее время отправится в расположение сборной Франции. В составе «синих» футболист заменит травмированного Жюля Кунде, который не сможет принять участие в ближайших матчах.

Напомним, Дисаси изначально не попал в расширенную заявку сборной Франции на ближайшие поединки отбора к чемпионату Европы. Травма Кунде дала Акселю шанс вновь выйти на поле в футболке «синих».

Минувшим летом Дисаси перебрался из французского «Монако» в «Челси». На счету футболист есть уже один гол в Премьер-лиге, который был забит в первом туре в ворота «Ливерпуля».