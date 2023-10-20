Артета: «Я впечатлён «Челси» в этом сезоне, команда заслуживает находиться выше в таблице»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от лондонского дерби с «Челси», которое состоится завтра на «Стэмфорд Бридж».

«Это большая игра. Все знают, что команды имеют большую историю противостояния. Сейчас всё будет иначе. Я впечатлён «Челси» в этом сезоне, команда заслуживает находиться выше в таблице. Почеттино делает отличную работу, поэтому нам нужно сыграть как можно лучше», – сказал Артета на пресс-конференции перед матчем.

«Челси» сейчас располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, тогда как «Арсенал» разделяет первую строчку с «Тоттенхэмом».