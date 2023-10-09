Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе»

09 Октября 2023 • 13:58 Комментировать (1)
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Челси» в ближайшее время может приблизиться к топ-5 Английской премьер-лиги, если продолжит свою победную серию. Напомним, «синие» выиграли свои последние два матча в чемпионате.

«Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе. У клуба есть множество талантливых молодых футболистов. Мне кажется, средний возраст состава «Челси» лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Невилла Sky Sports.

После международной паузы у «Челси» будет очень напряжённый календарь. Команде за короткий срок предстоит встретиться с «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Соломон
09 Октября 2023 в 16:06
Не прошло и двух недель, как переобулся, ранее угрожая священной борьбой между вылетом и 10-м местом.
Ждем следующего поразительного умозаключения от создателя бесконечного сериала "Юнайтед чемпион всегда и вовеки"
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
15:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Онана до сих пор не может адаптироваться, это большая проблема»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Салиба играл с «Манчестер Сити» на уколе
14:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Буду ли я тренировать «Ювентус»? В Италии очень вкусная еда, мне нравится в этой стране»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе» 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Челси» вызван в сборную Нидерландов из-за травмы Бергейса
13:33 · Англия. Чемпионшип
Руни близок к назначению в «Бирмингем»
13:31 · Англия. Премьер-лига
​Сака поедет в сборную Англии для оценки состояния
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить одноклубника Захаряна слухи
12:59 · Англия. Премьер-лига
Дисаси заменит Кунде в сборной Франции
12:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг нашёл забивного форварда для «Манчестер Юнайтед»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Лебёф: «С Нкунку «Челси» заиграл бы совсем иначе»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Хаверц присоединится к сборной Германии в США после стоматологической операции
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по 39-летнему Силве 2
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» хотят подписать Дембеле
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету
Все новости
Рекомендуем