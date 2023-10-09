Невилл: «Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Челси» в ближайшее время может приблизиться к топ-5 Английской премьер-лиги, если продолжит свою победную серию. Напомним, «синие» выиграли свои последние два матча в чемпионате.

«Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе. У клуба есть множество талантливых молодых футболистов. Мне кажется, средний возраст состава «Челси» лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Невилла Sky Sports.

После международной паузы у «Челси» будет очень напряжённый календарь. Команде за короткий срок предстоит встретиться с «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».