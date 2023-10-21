Палмер: «У Колвилла есть все качества, которые необходимы центральному защитнику»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер оценил потенциал центрального защитника команды Леви Колвилла, который перед стартом сезона подписал с «синими» долгосрочный контракт. Напомним, Палмер ещё до перехода в «Челси» был знаком с Колвиллом по игре за молодёжные сборные Англии.

«Леви помог мне обосноваться в «Челси». В раздевалке мы сидим с ним друг напротив друга. Могу сказать, что он может достичь высочайшего уровня. У Колвилла есть все качества, которые необходимы центральному защитнику. Леви очень скромный и хороший парень, поэтому я не вижу причины, по которой он не сможет достичь желаемого уровня», – сказал Палмер на пресс-конференции.