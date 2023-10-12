Экс-хавбек «Арсенала» Уилшер может возглавить первый клуб в карьере

Бывший игрок лондонского «Арсенала», воспитанник Джек Уилшер в свой 31 год может возглавить первый клуб в тренерской карьере. Речь идёт о команде МЛС «Колорадо Рэпидс», с которой сейчас молодой тренер ведёт переговоры. Новостью об этом делится The Athletic.

Напомним, что Уилшер попрощался с карьерой игрока летом 2022 года. А после стал главным тренером команды «канониров» U18.

Что касается «Арсенала», то в топ-клубе не против того, чтобы Уилшер пошёл на повышение и сделал важный шаг в тренерской карьере.