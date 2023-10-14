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Почеттино сравнил проблемы в «Челси» и «Манчестер Сити»

14 Октября 2023 • 03:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о трудностях с травмами.

С начала сезона «синие» потеряли множество игроков, что, по мнению аргентинца, является одной из основных причин неудачных результатов команды.

«У нас много травмированных, и речь о ключевых футболистах, которые не могут играть и тренироваться с нами. Это очень важно. Вы можете видеть, как влияет на «Манчестер Сити» отсутствие Кевина де Брёйне и Родри, а ведь это всего два игрока.

Что касается «Челси», то травмы мешают нам быстрее развивать команду. Мы наверняка будем готовы решать более серьёзные задачи, когда отсутствующие вернутся, но сейчас нам нужно верить в свою способность добиваться успеха в текущих обстоятельствах», – цитирует 90min Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Маурисио Почеттино Кевин де Брёйне Родри Эрнандес
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