Чуквуэмека получил рецидив травмы

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека вряд ли сможет помочь своей команде в ближайших матчах. По информации от журналиста Натана Гиссинга, англичанин вновь начал чувствовать боль в колене.

Напомним, в начале сезона Чуквуэмека получил травму в матче с «Вест Хэмом», в котором ранее отметился своим первым голом за «Челси». Из-за повреждения футболист пропустил более месяца, но в последнем туре Английской премьер-лиги находился на скамейке запасных «Челси» в матче с «Бёрнли».

Пока неизвестно, как долго Чуквуэмека будет находиться вне игры. За «Челси» англичанин выступает с лета 2022 года.