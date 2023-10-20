Артета: «Возвращение «Челси» на вершину – это лишь вопрос времени»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает вопросом времени возвращение «Челси» в число лучших команд Английской премьер-лиги. Напомним, пока коллектив Маурисио Почеттино располагается на одиннадцатой строчке в чемпионате.

«Возвращение «Челси» на вершину – это лишь вопрос времени. У них есть потрясающий тренер и штаб, большая история, отличные игроки. Они скоро вернуться. Я думаю, что клуб уже очень быстро достиг определённых вещей», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре Премьер-лиги «Арсенал» как раз отправится на выезд к «Челси».