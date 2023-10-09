Хаверц присоединится к сборной Германии в США после стоматологической операции

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц не отправился со сборной Германии в США. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн заявил, что футболист присоединится к команде после стоматологической операции. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.

Напомним, Нагельсманн сменил на посту главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика, который недавно был уволен за неудовлетворительные результаты.

24-летний Хаверц в этом сезоне провёл восьемь матчей в Английской премьер-лигой, где отметился результативной передачей и одним голом с пенальти.