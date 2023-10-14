Киоун не уверен, что Тони нужен «Арсеналу»

Бывший футболист «Арсенала» Мартин Киоун сомневается в целесообразности приобретения нападающего «Брентфорда» Айвена Тони.

«Канониры» считаются главными претендентами на 27-летнего игрока, в подписании которого также заинтересован «Челси». Стоимость потенциального трансфера, который может состояться в январе, оценивается почти в 70 млн евро.

«Когда играет Жезус, мы часто можем увидеть его либо на левом фланге, либо вообще где угодно. Возможно, ему приходится это делать, чтобы компенсировать недостатки команды в обороне. Всё дело в структуре команды и в том, пойдёт ли подписание форварда на пользу. Тони – отличный бомбардир, но он не будет помогать в защите так, как это делает Жезус», – цитирует Goal Киоуна.