«Ливерпуль» не единственный топ-клуб из АПЛ, который хочет побороться за Мусиалу

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала интересен в Английской премьер-лиге не только «Ливерпулю». По информации от журналиста Фабрицио Романо, за ситуацией вокруг игрока активно наблюдают такие клубы, как «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», а также клубы из Испании.

Напомним, Мусиала ранее приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте. После этих слухов очень быстро появилась информация о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть Джамала в своей команде. Мерсисайдцы якобы готовы выложить за молодого таланта 110 миллионов евро.

Мусиала перебрался в «Баварию» из академии «Челси», который сейчас хочет вернуть своего воспитанника.