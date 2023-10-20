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Наставник «Челси» Почеттино: «Я считаю, что мы должны победить «Арсенал»

20 Октября 2023 • 15:51 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча девятого тура АПЛ против «Арсенала» поделился мнением о сопернике.

Специалист назвал «Арсенал» отличной командой, при этом выразив мнение, что в предстоящей встрече «синие» должны добиться успеха.

«Я считаю, что мы должны победить завтра. Конечно, мы уважаем «Арсенал» — у них отличная команда. «Арсенал» проводит отличную работу, они претендуют на победу в каждом турнире — не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 21 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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