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В «Челси» считают, что Мудрик сможет выиграть «Золотой мяч»

15 Октября 2023 • 21:33 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Скауты лондонского «Челси» верят, что вингер команды Михаил Мудрик сможет в будущем стать обладателем «Золотого мяча».

Как утверждает Football London, аналитики, которые вели работу по Мудрику, называли его одним из лучших молодых игроков в мире. Сообщается, что в клубе продолжают верить в завоевание «Золотого мяча» Мудриком, отмечая его огромный потенциал.

22-летний футболист выступает за «синих» с января этого года. В текущем сезоне Мудрик появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2031 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 45 миллионов евро.

После восьми туров «Челси» располагается на 11-й строчке, сумев набрать 11 очков.

Месси выиграл «Золотой мяч» — источник 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Золотой Мяч Михаил Мудрик
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