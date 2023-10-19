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Галлас: «Арсеналу» нужно подписать Осимхена, а не Тони»

19 Октября 2023 • 03:47 Комментировать
Брентфорд
...
Бёрнли
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21.10 17:00

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Вильям Галлас считает, что клубу следует задуматься о покупке Виктора Осимхена из «Наполи».

«Канониры» считаются главными претендентами на Айвена Тони из «Брентфорда» – переход может состояться уже в январе, а стоимость потенциальной сделки оценивается почти в 70 млн евро.

«Арсеналу» нужен форвард мирового уровня, каковым Тони на данный момент не является. Айвен – хороший игрок, он преуспел в АПЛ, но «Арсеналу» нужен кто-то вроде Холанна.

Думаю, таковым может стать Осимхен. Он способен проявить себя в Англии. Трудно представить кого-то, кто мог бы с ним сравниться. В современном футболе не так много качественных нападающих», – цитирует Football.London Галласа.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Галлас Наполи Брентфорд Виктор Осимхен айвен тони
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