Галлас: «Арсеналу» нужно подписать Осимхена, а не Тони»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Вильям Галлас считает, что клубу следует задуматься о покупке Виктора Осимхена из «Наполи».

«Канониры» считаются главными претендентами на Айвена Тони из «Брентфорда» – переход может состояться уже в январе, а стоимость потенциальной сделки оценивается почти в 70 млн евро.

«Арсеналу» нужен форвард мирового уровня, каковым Тони на данный момент не является. Айвен – хороший игрок, он преуспел в АПЛ, но «Арсеналу» нужен кто-то вроде Холанна.

Думаю, таковым может стать Осимхен. Он способен проявить себя в Англии. Трудно представить кого-то, кто мог бы с ним сравниться. В современном футболе не так много качественных нападающих», – цитирует Football.London Галласа.