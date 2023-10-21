Почеттино: «Кукурелья хорошо сыграл против Саки»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру Марка Кукурельи в поединке с «Арсеналом» (2:2).

«Синие» вели в счёте до 77-й минуты, но быстро растеряли преимущество и упустили победу в лондонском дерби.

Похвалы от Почеттино удостоился крайний защитник Кукурелья, отыгравший все 90 минут: «Когда я только пришёл в клуб, некоторые игроки могли уйти или остаться. Марк был нужен «Челси», сам он также хотел продолжить выступления здесь. Он здорово показывал себя на тренировках, и именно поэтому сегодня ему удалось хорошо сыграть против Букайо Саки. Он заслуживает похвалы», – высказался на послематчевой пресс-конференции аргентинский рулевой.