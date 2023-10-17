Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер готов продлить контракт с «Челси»

17 Октября 2023 • 00:02 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер готов поставить подпись под новым контрактом со своим клубом.

Англичанин считался одним из кандидатов на продажу минувшим летом, однако, оставшись, смог стать одним из важных для Маурисио Почеттино игроков. Как информирует TalkSport, 23-летний футболист заинтересован в продлении договора с «Челси». Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить новую сделку своему воспитаннику.

Конор Галлахер принял участие в десяти матчах «синих» в текущей кампании, отметившись одним ассистом. В четырёх случаях хавбек выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
00:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год
00:02 · Англия. Премьер-лига
Галлахер готов продлить контракт с «Челси»
16 Октября
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля по значительно сниженной цене слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» 17-летнего игрока, на которого претендует «Бавария»
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Почему матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ пришлось переносить
21:22 · Англия. Премьер-лига
Магуайр интересен гранду Серии А слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Палинья хочет в «Баварию», но клуб не готов платить 60 миллионов евро зимой слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» начнёт обсуждать с Соучеком новый контракт
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перейти в клуб из Турции
19:00 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продолжает следить за Эзе
18:51 · Англия. Премьер-лига
Названа позиция, которую «Вест Хэм» хочет усилить зимой
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к защитнику «Астон Виллы»
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор рассказал, чему научился у Роналду и других звёзд «Реала»
Все новости
Рекомендуем