Галлахер готов продлить контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер готов поставить подпись под новым контрактом со своим клубом.

Англичанин считался одним из кандидатов на продажу минувшим летом, однако, оставшись, смог стать одним из важных для Маурисио Почеттино игроков. Как информирует TalkSport, 23-летний футболист заинтересован в продлении договора с «Челси». Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить новую сделку своему воспитаннику.

Конор Галлахер принял участие в десяти матчах «синих» в текущей кампании, отметившись одним ассистом. В четырёх случаях хавбек выводил команду на поле с капитанской повязкой.