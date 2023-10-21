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Палмер: «Месси – лучший игрок всех времён»

21 Октября 2023 • 01:13 Комментировать (1)
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.55 2 2.25
Через 17 ч. 49 мин.

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер признался, что восхищается Лионелем Месси.

Отвечая на вопрос о лучшем футболисте, 21-летний англичанин без затруднений назвал звёздного аргентинца, представляющего «Интер Майами»: «Выбор очевиден – Месси. Учитывая то, как он играет, все его индивидуальные награды, трудно не назвать его. Лео – лучший игрок всех времён, для меня это бесспорно», – приводит Inter Miami FC Hub слова Палмера, минувшим летом перешедшего в «Челси» из «Манчестер Сити».

Уже 30 октября Лионель Месси может получить свой восьмой «Золотой мяч» – именно 36-летний форвард считается главным кандидатом на престижную награду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси Золотой Мяч Интер Майами Коул Палмер
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Комментарии (1)
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Aclark
21 Октября 2023 в 01:28
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