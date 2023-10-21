Лофтус-Чик: «В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал, как чувствовал себя в лондонском «Челси». Воспитанник «синих» лишь минувшим летом покинул родную команду и перебрался в итальянскую Серию А.

«В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке. Я не получал столько игрового времени, сколько мне бы хотелось. Когда я выходил на поле, я в основном играл на позиции, на которой не мог себя проявить. Здесь в «Милане я получил свободу», – цитирует Лофтуса-Чика журналист Саймон Филлипс.

В этом сезоне Лофтус-Чик провёл 7 матчей в чемпионате Италии, где записал на свой актив гол и результативную передачу.