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Лофтус-Чик: «В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке»

21 Октября 2023 • 11:35 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
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Через 6 ч. 14 мин.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал, как чувствовал себя в лондонском «Челси». Воспитанник «синих» лишь минувшим летом покинул родную команду и перебрался в итальянскую Серию А.

«В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке. Я не получал столько игрового времени, сколько мне бы хотелось. Когда я выходил на поле, я в основном играл на позиции, на которой не мог себя проявить. Здесь в «Милане я получил свободу», – цитирует Лофтуса-Чика журналист Саймон Филлипс.

В этом сезоне Лофтус-Чик провёл 7 матчей в чемпионате Италии, где записал на свой актив гол и результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рубен Лофтус-Чик
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