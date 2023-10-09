Кукурелья: «Если мы продолжим в том же духе, то можем провести хороший сезон»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья надеется, что его команда сможет сохранить победную форму после международной паузы. Напомним, «пенсионеры» выиграли каждый из трёх предыдущих матчей во всех турнирах.

«Мы постараемся не потерять это ощущение. Это всего лишь начало, но если мы продолжим в том же духе, то можем провести хороший сезон. Пока что мы можем отдохнуть во время международной паузы», – цитирует Кукурелью журналист Саймон Филлипс.

После международной паузы «Челси» предстоит сыграть в чемпионате с такими командами, как «Арсенал», «Брентфорд», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».